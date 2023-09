Apuane, escursionista ferito sul monte Sagro

Massa Carrara, 12 settembre 2023 – Paura per un escursionista ferito sulle Alpi Apuane. Nel pomeriggio è partito l’intervento dei soccorritori alpini insieme all’elisoccorso Pegaso in quanto l’escursionista sarebbe rimasto non cosciente dopo aver riportato ferite alla testa, per cause ancora da accertare, mentre si trovava sul sentiero 173 in zona monte Sagro.

L’intervento, fa sapere il Soccorso alpino e speleologico Apuane e Alta Toscana, è effettuato dalla stazione di Carrara e Lunigiana.