Escursioni e visite guidate a Carrara: scopri i gioielli della città!

Escursioni, visite e conferenze itineranti alla scoperta della città nella cornice di Con-Vivere. Le bellezze del territorio, la storia i paesaggi anche quelli dei paesi a monte saranno i protagonisti di tappe suggestive. Domenica alle 8 il ritrovo sarà in piazza Alberica per il cammino di Aronte, una passeggiata organizzata dal Cai e da Fondazione CrC. Storia, arte e cultura saranno invece le protagoniste delle conferenze itineranti e delle visite guidate in programma nelle quattro giornate del festival. Giovedì 7 alle 20.30 la conferenza itinerante da piazza Duomo ‘Umanità e sacralità. Un percorso fra chiese e maestà’ a cura di Davide Lambruschi con Introduzione del vescovo Mario Vaccari. Venerdì alle 18 in piazza Alberica la visita guidata con l’architetto Corrado Lattanzi ‘Discovering White Carrara’. Più tardi, alle 19.30, una visita guidata all’Accademia di Belle Arti intitolata ‘Con gli occhi degli studenti’, con Corrado Lattanzi e le guide degli Amici dell’Accademia. Alle 21 un’altra conferenza itinerante con ritrovo in Piazza Alberica: ‘Lola Ridge e Sibilla Aleramo. Tra umanità dispersa e umanità futura’. A cura di Marzia Dati. Sabato 9 alle 21 la conferenza itinerante con partenza da Piazza Accademia ‘Storie di uomini e donne". a cura di Daniele Canali. Domenica altre iniziative a seguire.