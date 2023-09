Escursione gastronomica alla scoperta di Casola

Torna a Casola l’edizione settembrina della Mangiawalking, passeggiata enogastronomica tra suggestivi sentieri ed antichi borghi, in cinque tappe dove è èpossibile rifocillarsi con buon vino locale, cibo a chilometro zero e piatti della tradizione come la marocca. La manifestazione che viene ripetuta ogni anno in due date, a inizio e fine estate, è nata nel 2016 dalla sinergia tra un gruppo di amanti del Nordic Walking e dalla Pro Loco di Casola, subito accolta da camminatori locali e delle province limitrofe. Anche per questa edizione di fine estate, i volontari della Pro Loco hanno ultimato la pulizia dei sentieri e predisposto la segnaletica lungo tutto il percorso, mentre le associazioni che gestiscono i punti ristori si sono impegnate per le degustazioni.

"E’ un’occasione per immergersi nella natura – dichiarano i volontari della Pro loco di Casola – e per scoprire angoli sconosciuti della Lunigiana e della Garfagnana, visitando antiche chiese e conventi, attraversando i borghi di Pugliano, Antognano, Pieve S. Lorenzo Argigliano e il Convento di Casola". L’appuntamento è per domenica 24 alle 8.30 in piazza della Torre di Casola, dove si partirà ad intervalli di quindici minuti fino alle 10.30 in gruppi accompagnati dai volontari della Pro Loco. La prima tappa è a Pugliano dove si potrà visitare la chiesa di San Giacomo e fare una prima degustazione di piatti preparati dai volontari del Gruppo Sportivo Don Bosco. Il percorso prosegue tra campi coltivati e boschi fino all’Agriturismo Tripala di Antognano dove sarà possibile degustare una ricca zuppa di farro nella suggestiva area esterna che si affaccia sulle Alpi Apuane. "Da qui – spiegano gli organizzatori – arriveremo al borgo di Antognano nel comune di Minucciano, dirigendoci poi verso Pieve romanica di San Lorenzo, situata al confine tra la valle del Serchio e dell’Aulella. Si prosegue poi per il borgo di Argigliano, ai piedi del monte Pisanino: nell’area dell’oratorio, gli amici del Comitato ‘Beato Angelo Paoli’ serviranno le torte d’erbi lunigianesi".

Dopo aver attraversato un sentiero tra boschi e antichi castagneti con le Alpi Apuane sullo sfondo, la tappa successiva è nei pressi dell’antico convento di Casola del XVI secolo, oggi ristrutturato come casa vacanza, per rinfrescarsi con ricche macedonie di frutta. Il rientro è all’Air Camping La Traina di Casola, spazio attrezzato e gestito da un gruppo di giovani, dove si chiude la manifestazione con dolci e torte fatte in casa. All’evento collaborano Comuni di Casola e Minucciano, Unione della Lunigiana, Legambiente, Gs Don Bosco di Pugliano e Avis Casola. Info: www.mangiawalkingcasola.it; [email protected]

Michela Carlotti