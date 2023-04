Escavazione, scade il termine per i permessi Entro il 30 aprile le domande per le autorizzazioni

Il prossimo 30 aprile è il termine ultimo per presentare la domanda per il rinnovo delle concessioni di cava in scadenza al 31 ottobre 2023. E già sono partite le prime cause in tribunale a Massa, con la Fantiscritti, la Ft cave e la Figaia Spa che contestano la scadenza delle concessioni degli agri marmiferi disposta dal nuovo regolamento in materia introdotto dall’amministrazione di Francesco De Pasquale. Un rush finale che potrebbe vedere altre imprese lapidee contestare la scadenza del 31 ottobre, anche alla luce della sentenza del Tar a favore della Vf Marmi proprio in merito al termine indicato dal regolamento degli agri marmiferi.

Discorso che non vale per i beni estimati i quali hanno bisogno di presentare un piano concessorio. Vale a dire che su 75 cave attive, 25 possono andare ben oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2023. Per tutti gli altri il 30 di aprile risulta definitivamente come il giorno della ‘dead line’ per chi intende esercitare un diritto su una concessione comunale. Chi non avesse presentato domanda, legata a doppio filo con l’articolo 21 del marmo (prolungamento delle concessioni per un massimo di 25 anni in cambio di progetti rivolti alla collettività), perderà qualsiasi diritto all’escavazione. E dunque chiunque sia interessato dovrà presentare apposita istanza e indirizzarla alla sindaca Serena Arrighi (nella foto) e all’ufficio del settore marmo ai sensi dell’articolo 21 del regolamento degli agri marmiferi, rigorosamente entro domenica 30 aprile. Ma considerando che domenica gli uffici comunali sono chiusi la documentazione andrà depositata entro sabato. Ricordiamo la normativa regionale e il regolamento introdotti dai 5 Stelle, prevedono che chi ha presentato domanda per il rinnovo, dovrà sponsorizzare un progetto per il ‘bene sociale’ della collettività, e creare una filiera per la lavorazione del 50% (minimo) del marmo in loco.

Alessandra Poggi