"Escavazione, ci diano i numeri". Legambiente torna alla carica

Legambiente torna a chiedere di conoscere i dettagli dell’estrazione del marmo. Dopo il lungo contenzioso con l’amministrazione comunale, che per motivi di privacy aveva fornito agli ambientalisti solo i dati relativi alle attività estrattive tra il 2005 e il 2022, la direzione nazionale di Legambiente, Legambiente Toscana e il circolo di Carrara e il centro di azione giuridica dell’associazione hanno formalizzato una nuova richiesta di accesso civico al Comune.

"L’azione formale che abbiamo intrapreso questa volta – spiegano il presidente nazionale di Legambiente Stefano Cianfani e quello di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza – ha un duplice obiettivo: aggiornare al 2023 i dati sulle attività estrattive, ma soprattutto conoscere, per ogni cava, quale società la gestisce, così da poterla localizzare. Si tratta di informazioni indispensabili per consentire una valutazione pubblica sulla produttività dei giacimenti e avanzare così proposte di pianificazione, in grado di ottimizzare i benefici economici e ridurre al minimo gli impatti ambientali, nel rispetto di quanto previsto dagli stessi Piani regionali vigenti".

I dati raccolti dalla precedente richiesta del circolo di Legambiente Carrara, avevano messo in luce che da 76 cave attive è stato estratto tra il 2005 e il 2022 un totale di oltre 68 milioni di tonnellate di materiali, di cui soltanto il 22,8% composto da blocchi e il 77,2% da detriti destinati all’industria del carbonato di calcio. "Numeri che sollevano dubbi sulle autorizzazioni concesse sulla base del vigente Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale – proseguono da Legambiente –, che avrebbe dovuto garantire una pianificazione delle attività estrattive orientata allo sfruttamento razionale della risorsa marmo, nell’interesse della comunità. Sorvegliata speciale una della cave più grandi che dovrebbe essere dismessa: in 18 anni sono state estratte oltre 4 milioni di tonnellate di materiali, di cui appena l’8,58% sono blocchi di marmo e oltre il 91% detriti". Anomalia ancora più preoccupante sono le due cave più grandi (la 1 e la 10), entrambe con oltre 4 milioni di tonnellate totali di materiale estratto. Mentre la prima ha un’ottima resa media in blocchi (38,8%), la 10 ha una resa in blocchi dell’8,58% e oltre il 91% di detriti".