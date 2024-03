Esami gratuiti per prevenire il glaucoma

Una giornata con esami gratuiti dedicata alla prevenzione del glaucoma oggi al Monoblocco e in farmacia. Le malattie che minacciano la vista interessano milioni di persone in Italia e la prevenzione è il modo migliore per conservare le capacità visive per tutta la vita. E’ pPromossa da IAPB Italia onlus-Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e da Unione Italiana ciechi e ipovedenti Massa-Carrara con la collaborazione dell’unità operativa di Oculistica apuana dell’Asl, della Croce Rossa Italiana provinciale e di Nausicaa SpA. E oggi la giornata si concretizzerà con esami oculistici gratuiti sulla prevenzione del glaucoma dalle 9 alle 13 nella zona del Monoblocco, dalle 15,30 alle 17,30 nell’antistante farmacia comunale Cavatore Nausicaa.

In particolare, al mattino gli esami della tonopachimetria (pressione oculare e spessore corneale) saranno effettuati a bordo dell’unità mobile oculistica parcheggiata nel piazzale dell’ex ospedale carrarese, mentre in farmacia personale dedicato rileverà il valore pressorio con lo strumento portatile utilizzato nelle frequenti campagne di screening Prevenzione Glaucoma. Tutti gli esami saranno ad accesso libero, non è quindi richiesta alcuna prenotazione.

"Affrontiamo l’iniziativa – evidenzia il direttore facente funzioni della struttura di Oculistica Andrea Bernardini (nella foto) – attraverso l’impegno dei nostri ortottisti. In questi anni, grazie anche alla collaborazione con realtà come IAPB, Unione Ciechi, Croce Rossa e le farmacie Nausicaa, abbiamo intercettato e curato moltissime patologie e disturbi in pazienti inconsapevoli proprio attraverso gli screening gratuiti sul territorio".