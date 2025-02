Erp, spazi in uso gratuito per realizzare progetti destinati agli inquilini

Erp, attraverso due bandi, affida in comodato d’uso gratuito locali a Massa e a Carrara a soggetti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali e altri) disponibili a sviluppare attività senza scopo di lucro rivolte in prevalenza agli inquilini dell’ente di edilizia residenziale pubblica. I criteri di valutazione riportati nei bandi illustrano le caratteristiche delle proposte che Erp chiede agli interessati. L’affidamento dei fondi rientra in una serie di politiche e azioni coerenti con l’attività sviluppata da Erp, fra cui la creazione dell’ufficio Welfare abitativo e convivenza sociale e molte altre iniziative già avviate, come tutor di condominio a Carrara e Massa, opera di prevenzione della conflittualità, redazione ed analisi di strumenti di analisi socio-demografica.

A Massa Erp mette a disposizione due fondi comunicanti per circa 80 metri quadrati in via San Giuseppe Vecchio 98, a Carrara una porzione da 175 metri quadrati dell’ex Ospedale San Giacomo, in via Grazzano. Con il comodato d’uso gratuito l’ente vuole promuovere progetti di valorizzazione del territorio attraverso attività socio-educative, sociali, ricreative o culturali rivolte principalmente agli utenti dell’edilizia residenziale pubblica. Gli interessati devono far pervenire a Erp la busta con i documenti indicati dai bandi entro le 13 del 3 marzo per il fondo di Carrara, entro il 10 marzo per i locali di Massa. Per maggiori informazioni gli interessati: tel. 0585/72242 interno 1.