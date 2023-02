Erp apre uno sportello in Comune a Montignoso

Erp di Massa Carrara, la Spa che gestisce l’edilizia residenziale pubblica in provincia, apre lunedì un nuovo sportello nel Comune di Montignoso. Una decisione nata dalla sinergia tra Erp e amministrazione comunale per migliorare il servizio alle famiglie. Lo sportello di Montignoso si aggiunge alla lista di quelli già attivi nei Comuni di Massa, Pontremoli, Aulla e Villafranca. Lo sportello resterà aperto al pubblico ogni secondo e quarto lunedì del mese, dalle 9 alle 12, per accogliere gli inquilini delle case gestite da Erp che vorranno avere informazioni, chiedere interventi, fare segnalazioni o presentare documentazione relativa al proprio alloggio. L’obiettivo è instaurare un miglior rapporto con gli utenti basato su disponibilità, partecipazione e ascolto in modo da semplificare le pratiche e adeguare le proprie attività al bisogno dei cittadini, sei possibile risolvendo le loro necessità nell’immediato. Come per gli altri sportelli decentrati, anche in quello di Montignoso l’operatore di Erp sarà a disposizione dell’utente per rispondere alle richieste di informazioni, ritirare la documentazioni (autocertificazioni, variazione nucleo, dilazione del debito, ed altro) ma anche per raccogliere eventuali segnalazioni di problemi riscontrati nell’alloggio e relative richieste di intervento. Si potranno avere informazioni o presentare domanda di nulla osta per lavori, richiedere contributo autogestione oppure avere informazioni in merito ai vari condomini. (Info: 0585 722412; www.erp.ms.it)