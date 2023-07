Erosione, un altro anno buttato al vento

Ogni estate, da tanti, troppi anni, è la solita storia anche se non si può dire ’stessa spiaggia, stesso mare’ perchè la spiaggia non è la stessa. Il bel litorale di Marina di Massa è solo un ricordo: bisogna tornare indietro almeno agli anni ’70 quando c’erano, da Poveromo a Marina, non meno di 100 metri di spiaggia in più rispetto agli attuali. Qualcosa di inimmaginabile per i più giovani. Basta pensare che nel centro di Marina, tra il lungomare e l’acqua, oltre a una spiaggia più lunga, c’era anche spazio per le cabine e il parcheggio delle auto. Alcuni stabilimenti avevano anche la zona sport-divertimento, come il bagno Ginevra dove c’era il minigolf.

Luca Cecconi