Erosione, tutto sbagliato. Ambientalisti all’attacco: "No a cure palliative. Serve un progetto serio"

La spiaggia massese sta ‘morendo’ e non si può salvare con cure palliative o intrugli magici: serve un progetto serio, coordinato e pluriennale se si vuole salvare. A lanciare l’appello sono i presidenti di Italia Nostra Massa-Montignoso, Bruno Giampaoli, Legambiente Massa-Montignoso, Francesco Rossi, Amici di Ronchi e Poveromo, Luigi Marzotto Caotorta, e L’Assiolo, Gianluca Giannelli, in una lettera inviata ai ‘medici’ che stanno sbagliando tutte le terapie senza neppure andare d’accordo fra loro: il Comune di Massa, la Regione Toscana e l’Autorità portuale. Non ci sono dubbi per le associazioni ambientaliste che bocciano tutte le proposte di cui abbiamo dato notizia nelle scorse settimane: il ripascimento della Regione da 9 milioni di euro per Ronchi e Poveromo, prelevando sabbie "molto fini" dal porto di Viareggio "destinate a finire al largo dopo poche mareggiate; il masterplan dal Frigido al Lavello del Comune di Massa, definito "ennesima fase sperimentale"; poi il dragaggio del porto di Carrara per 300mila metri cubi di sabbia di cui 150mila da rilasciare sottoflutto nella zona fra Ricortola e Brugiano, mentre intanto porta avanti il progetto di ampliamento dello stesso scalo da quasi mezzo miliardo di euro "nonostante sia la principale concausa dell’erosione".

"Nessuno – spiegano le associazioni – accenna a operazioni su qualcuna delle cause, tipo la necessità di favorire in ogni modo possibile il trasporto solido dai fiumi che hanno creato la nostra spiaggia. Nessuno ha pensato a un coordinamento tra i ‘medici’, la Regione Liguria e l’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale. Nessuno fa mai cenno alla seria criticità del pennello sinistro alla foce del Magra, che spara al largo quel poco di apporto solido che ancora arriva alla foce". Le criticità dei progetti messi in campo per le associazioni sono chiare: il ripascimento con sabbia di Viareggio non dura perché troppo fine; gli isolotti del masterplan funzioneranno solo "con mare poco mosso ma senza una barriera sommersa larga che possa dissipare gran parte dell’energia delle mareggiate rischiano di fare le belle statuine di un nuovo paesaggio costiero". Il ripascimento sottoflutto del porto "non può essere spacciato come un munifico regalo" e "affermare che il porto ormai è integrato con la linea di costa e non influenza più l’erosione può essere sostenuto da un modello matematico di comodo, ma se la sabbia va eliminata, è ovvio che è a causa della presenza del porto. Se non ci fosse stato il porto che indirizza le sabbie verso alti fondali, e ne impedisce lo scorrimento lungo la battigia, molto probabilmente non ci sarebbero state nemmeno le scogliere fatte negli anni ‘30 per difendere l’abitato e le colonie".

Da qui la richiesta di "un serio progetto pluriennale che coinvolga tutta la costa dal Magra al Serchio e che indaghi sulle cause e si arricchisca di rimedi più stabili dei ripascimenti". Le associazioni danno anche alcuni consigli: valutare l’effetto del rialzamento del livello del mare, creare una barriera corallina artificiale sommersa e adeguata per dissipare le mareggiate, 40 o 50 metri larghezza trasversale alla linea di costa con gli informi abbondati nei fiumi, nelle cave e nei ravaneti, scolmare le ghiaie dei fiumi, triturarle e distribuirle sulla battigia. "Senza un reale coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, e senza una capacità progettuale coordinata ed efficace continueremo a piangere danni e a sprecare risorse finanziarie ingenti senza frutto".