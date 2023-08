Erosione, la soluzione ’in house’ "Utilizziamo la sabbia dragata"

di Alfredo Marchetti

Erosione, quando la soluzione è pronta in casa. Gli ambientalisti non stanno digerendo l’ampliamento della banchina Taliercio che potrà accogliere due navi da crociera, il prolungamento del pennello adiacente, utilzzato dalle navi pilota come base operativa per accogliere le navi in ingresso allo scalo marinello, una nuova banchina a levante della Fiorillo. Secondo i detrattori del porto queste novità peggioreranno l’afflusso delle correnti marine, andando quindi a erodere altra spiaggia a Marina di Massa.

L’Autorità portuale la pensa diversamente: "Come si può vedere dallo studio redatto – spiega Sommariva – i nuovi ampliamenti non andranno a impattare in più rispetto ad ora sulle correnti, ma il ’nuovo’ scalo influenzerà l’andamento dei flussi sedimentari fino alla foce del Carrione e non oltre". L’Autorità portuale però non si nasconde dietro a un dito, l’erosione è un problema serio per l’economia del litorale. "Il porto non si contrappone allo sviluppo dell’economia basata sugli stabilimenti balneari – spiega –, ma sarà, grazie all’utilizzo per il ripascimento delle sabbie di dragaggio, un alleato serio ed affidabile per rafforzare, nel suo insieme, il turismo balneare ed il traffico commerciale"

Il protocollo d’intesa per l’utilizzo dei sedimenti di dragaggio vede con l’Autorità portuale soggetti pubblici come i Comuni della costa (Massa, Carrara, Montignoso, Forte dei Marmi, Pietrasanta) e la Camera di commercio. La sabbia estratta dai fondali del porto, che deve rimanere profondo 12 metri potrà quindi essere utilizzata per ripascimento. Non la soluzione finale al problema, ma è un aiuto concreto.