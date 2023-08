Erosione "Ecco le colpe delle amministrazioni"

Il tema dell’erosione resta al centro del dibattito. Si muove la politica. "A differenza degli altri anni – interviene Europa Verde – le grida, i lamenti e le suppliche degli operatori balneari si sentono già a fine luglio anzichè a ottobre. Quello che preoccupa è l’inerzia delle amministrazioni a tutti i livelli. La Regione ha inventato un masterplan di tutta la costa toscana e i ripascimenti stagionali, ma la priorità degli interventi è basata solo sul confronto degli arretramenti della linea di riva di ogni tratto. Così da comparare quelli del tratto tra il Porto di Carrara e il Magliano, protetto da scogliere, con quelli di Ronchi-Poveromo. Come le maestre elementari ci insegnavano, non si possono mettere insieme le pere con le mele".

"Non solo – prosegue la nota –. La Regione ha contrabbandato interventi di ripascimento di Poveromo quelli eseguiti con sabbie dragate alla bocca del porto di Viareggio e di ripascimento della Partaccia quelli eseguiti con sabbie prelevate alla bocca del porto di Marina di Carrara, interventi che si sono dimostrati fallimentari. La cosa più grave è che nonostante l’esito negativo, questo tipo di intervento verrà ripetuto con una correzione, l’aggiunta della sabbia di cava per migliorarne la stabilità. Peccato che la miscelazione viene affidata al mare che notoriamente porterà via prima le componenti più fini. La Regione ha poi favorito il dirottamento di importanti risorse economiche destinate al nostro territorio verso altre spiagge. A questa notizia il sindaco Persiani si è stracciato le vesti protestando l’innocenza del Comune, reo solo di essersi fatto prendere in giro, e rimettendosi alla clemenza della corte; la Regione gli ha passato il cerino affidandogli il compito di studiare una soluzione. Il Comune di Massa ha partorito un nuovo studio e un masterplan che propone soluzioni già sperimentate con esito negativo. Nel frattempo la Regione ha classificato i ripascimenti in strutturali e stagionali in base al quantitativo di sabbia da sversare: più o meno di 20 mc per metro, valori che hanno poco significato in un costa che perde da 100 a 300mila metri cubi di sabbia ogni anno da oltre 70 anni. Mancano all’appello 20 milioni di mc, più o meno un milione di camion".

"In campagna elettorale – conclude Europa Verde – il sindaco ha difeso il suo errato masterplan; altri candidati hanno soluzioni costose e di non facile soluzione (gli arabi stanno costruendo isole di sabbia nel Golfo Persico); altri hanno detto solo che ci avrebbero pensato. Nel frattempo vengono approvati progetti inefficaci (ripascimento a Poveromo) o ristorante sul mare (Ugo Pisa) che non tiene conto dei costi per difendere quei tratti di costa dal rialzamento del livello del mare e dalla maggior frequenza di mareggiate. Per ultimo il porto di Marina di Carrara prosegue nell’iter per l’approvazione del nuovo Piano regolatore. Apprendiamo che il progetto prevede di togliere 400 mila mc di sabbia e di regalarne, bontà loro, 200mila per il ripascimento, ma, come abbiamo detto sopra, quelli se vanno in un anno. Ormai è evidente che la Regione ha abbandonato definitivamente l’idea di salvaguardare le nostre spiagge: “l’erosione è importante, ma il porto è la priorità”, ha detto Giani".