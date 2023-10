Erosione e porto tra osservazioni e scadenze

Sono in corso due procedimenti in materia ambientale. Il primo sul Piano regolatore del porto di Carrara, competente in materia il Ministero dell’Ambiente; il secondo riguarda opere inerenti l’erosione costiera che fanno riferimento in questo caso alla Regione Toscana. I Paladini Apuoversiliesi stanno attendendo la pubblicazione del nuovo Piano regolatore del porto sul sito del Ministero dell’ambiente, per poter inviare, come chiunque, osservazioni entro 45 giorni. Nel secondo caso, che riguarda il ’master Plan’ presentato dal Comune di Massa, è stata avviata la procedura con la pubblicazione sul sito della Regione dell’avviso e della relazione tecnica, con i relativi allegati. Chiunque può mandare osservazione nei termini di 30 giorni a partire dal 17 ottobre.