Erosione e cambiamenti climatici Torna il progetto europeo Score

Il progetto europeo Score, nato per studiare i cambiamenti climatici e studiare soluzioni anche al fenomeno dell’erosione, di cui è partner la città di Massa, torna sul nostro territorio. Lo fa in occasione della Settimana europea dell’ambiente con tre giorni di iniziative sul cambiamento climatico organizzate da Università di Pisa, Cnr e Lamma. I prossimi 6, 7 e 8 giugno Massa si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto su cambiamento climatico e città costiere. Gli appuntamenti rilevanti sono il webinar di martedì 6 giugno dedicato alla cittadinanza con tema cambiamento climatico ed erosione costiera e una sessione di Minecraft in cui i giocatori saranno chiamati a trovare soluzioni di adattamento climatico sostenibili per cittadini e ambiente. "Le tecnologie intelligenti che stiamo mettendo a punto per la resilienza delle città costiere – spiega Filippo Giannetti, docente di telecomunicazioni al Dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa – richiedono coinvolgimento e partecipazione da parte dei cittadini, che noi cerchiamo di stimolare attraverso la diffusione della conoscenza con diversi strumenti.

Un appuntamento importante di questa tre giorni sarà per esempio il coinvolgimento dei giovani in una versione di Minecraft in cui viene simulata la costa della città. L’obiettivo è trovare soluzioni virtuali alle minacce che una città litoranea deve affrontare a causa dell’erosione. In contemporanea, la stessa iniziativa verrà proposta nelle altre città europee coinvolte nel progetto, in Irlanda, Portogallo, Spagna, Slovenia, Polonia e Turchia".

Saranno testati inoltre i ‘ciottoli intelligenti’, ossia sassi di piccole dimensioni in cui sono posizionati sensori in grado di misurare direzione e velocità delle correnti marine, essenziali per studiare la costa e i fenomeni che la caratterizzano. I ciottoli saranno posizionati sul nostro litorale dai ricercatori in collaborazione con l’istituto Meucci di Massa e saranno proprio gli studenti a predisporre i sensori e a posizionare i ciottoli sulla battigia.

Assieme a Massa, il progetto viene sperimentato in altre nove importanti città europee come le irlandesi Dublino e Sligo; le spagnole Barcellona, Benidorm e la Comunità autonoma dei Paesi Baschi; la portoghese Oieras; Capodistria in Slovenia, Danzica in Polonia e la città turca di Samsun. Dieci realtà costiere accomunate dalle solite problematiche e dal periodico ripetersi degli stessi eventi metereologici estremi: l’erosione costiera, l’innalzamento del livello del mare, ma anche il dissesto idrogeologico e le frequenti alluvioni. Il 7 giugno è in programma il workshop di Minecraft online. L’8 giugno alle 12 in Comune sessione informativa sui sensori introdotta dal responsabile del settore ambiente Simone Fialdini.