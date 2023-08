"Servono le barriere", il grido di Poveromo mentre il mare inghiotte la sabbia dei ripascimenti

Massa, 10 agosto 2023 – C’era una volta Poveromo, con le sue spiagge lunghe, alle porte della Versilia. Le spiagge si stanno da tempo, inesorabilmente, accorciando e quest’anno la situazione è precipitata.

"Da giugno ad oggi – afferma Roberto Della Tommasina, referente per Massa di Sib Confcommercio e titolare del bagno Nedy – a Poveromo abbiamo perso una decina di metri di spiaggia. L’erosione è galoppante e noi balneari della zona siamo davvero molto preoccupati. Da almeno due anni il fenomeno erosivo è aumentato sensibilmente e il timore è che le ultime spiagge lunghe del Comune di Massa spariscano nel giro di pochi anni se non vengono fatte delle opere di difesa in grado di tutelare la costa".

«Ben vengano i ripascimenti – dice Luciano Pedruzzi, consigliere di zona del Consorzio Balneari Massa e titolare del bagno Serena –, ma devono andare di pari passo con progetti strutturali in grado di proteggere anche questa parte di litorale". "Poveromo – prosegue Della Tommasina – è l’unico tratto degli otto chilometri di costa massese che non ha alcuna barriera protettiva. Noi non siamo tecnici, siamo imprenditori, ma soprattutto siamo cittadini preoccupati del futuro del litorale. Siamo in balia del mare. Purtroppo anche dell’ultimo ripascimento non si vedono i benefici, probabilmente anche perché doveva essere fatto in pochi mesi e invece per varie ragioni è stato spalmato su 4 anni. Chiediamo che a questo tipo di intervento venga associato anche un progetto, da realizzarsi in tempi brevi, che possa prevedere lavori strutturali, come i Tecnoreef".

I moduli Tecnoreef creano una struttura sul fondale marino che oltre a contrastare l’erosione consentono il ripopolamento ittico. "I ripascimenti sono fondamentali – prosegue Pedruzzi – per mantenere le condizioni stabili però anche Poveromo necessita ormai di un progetto che possa in parte risolvere l’erosione, trattenendo la sabbia che viene portata, altrimenti con le mareggiate e il mare mosso ogni volta si crea un vuoto di rena che viene portata dalle correnti sempre più a sud e qui non ne rimane". Dal 2020 Poveromo ha iniziato a subire gravemente gli effetti dell’erosione.

Tutta la costa di Massa è in sofferenza, allora perchè non provare una sperimentazione nell’unica zona vergine rimasta? Perchè non scommettere che i Tecnoreef funzionino? Sul litorale massese si sono provate tutte le soluzioni possibili: scogliere, aperte, chiuse, soffolte, parallele, perpendicolari, che hanno tamponato la situazione, ma ad oggi tutte avrebbero bisogno di essere manutenute; oppure i geotubi esperimento che fu fallimentare. Il risultato? Milioni di euro buttati in mare.

Dopo diverse mareggiate da giugno ad oggi, dopo una ventina di giorni di mare mosso, alle soglie di Ferragosto tutti i balneari ora devono ridisegnare il bagno perchè le prenotazioni ci sono e bisogna garantire i punti ombra a chi verrà. "Negli ultimi due anni poi – spiega Della Tommasina – abbiamo notato un cambiamento delle correnti. Il fondale qui prima scendeva dalla battigia gradualmente.

Oggi entri in acqua e va subito a oltre due metri di profondità, causando anche un problema di sicurezza per i bagnanti". "Si creano delle buche – prosegue Pedruzzi – poi a qualche metro una secca che però non rimane, perchè la sabbia che avrebbe dovuto essere riappoggiate dal mare in battigia, viene portata via dalle correnti. Abbiamo tantissimi sassi a riva, sintomo di un’erosione galoppante".

"Si creano correnti sotto costa – spiega Della Tommasina – che non si erano mai viste prima, si incrociano, formano canali sul fondale che spostano la sabbia velocemente". La situazione a Poveromo è in bilico: senza un intervento tempestivo e radicale potrebbe sparire quel tratto dove iniziavano le spiagge lunghe dell’apuo versilia.