Erbacce e rovi: marciapiedi impraticabili

Erbacce e rovi: i marciapiedi di Castagnola sono impraticabili. "In certi punti – osservano alcuni residenti – dobbiamo spostare i rovi per non graffiarci. Con un passeggino poi è impossibile, tra barriere architettoniche e cespugli. Ci sono parcheggi interni, come in viale Medaglie d’Oro, dove l’erba supera il mezzo metro. E poi, procedendo verso Ortola, in prossimità del parco, la strada è invasa da rovi che penzolano da reti di recinzione". I residenti si sono rivolti al comitato ’Una montagna da salvare’ perchè si attivi verso l’amministrazione.