Era ricercato per spaccio: arrestato Sicurezza stradale, più controlli

Quando i carabinieri hanno chiesto e verificato – nell’ambito di una serie di controlli – i documenti al guidatore di una Ford Focus, che era a bordo con un’altra persona sospetta, hanno capito subito che avevano di fronte un malvivente. I carabinieri della Stazione di Villafranca in Lunigiana e quelli di Aulla, nel corso dei più stringenti pattugliamenti, intensificati in queste settimane di vacanza, hanno arrestato un 23enne di origine straniera che era ricercato da un paio di mesi. Nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale, nei pressi della frazione di Scorcetoli, i militari hanno intercettato la Ford Focus.

Dopo aver chiesto loro i documenti, i due hanno fornito patenti scritte in lingua araba, con una traduzione in italiano piuttosto posticcia. Sono bastati pochi minuti per scoprire il conducente quale destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Genova. Per quanto riguarda, invece, il suo compagno di viaggio, l’uomo è risultato invece incensurato e regolare. L’arrestato, colpevole di reiterati casi di spaccio di stupefacente tra il 2018 e il 2021 avvenuti tra Codogno, Somaglia, Lodi e Massa, dovrà scontare 7 anni, 8 mesi e 3 giorni di reclusione. Inoltre, è stato condannato a pagare una multa di 28mila euro, soggetto a interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e sottoposto alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato. I carabinieri lo hanno condotto al carcere di Massa, dove sconterà la sua pena in attesa dell’espulsione.