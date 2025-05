Era la ’signora del gelato’. Morta Vanna Giammugnani. Una vita per gli altri

Cortese, pacata: una donna d’altri tempi. Il volto di Vanna Giammugnani ha salutato generazioni di massesi che si sono affacciati nella storica gelateria “Da Piero“ in via Bastione e poi è stata presenza delicata e apprezzata nell’ambito delle attività di volontariato dell’associazione Un cuore un mondo, guidata da Mario Locatelli. "Una presenza in punta di piedi, una parola di coraggio per tutti, innamorata dei bimbi dell’Opa e pronta a renderli felici con il suo timido sorriso e i bei palloncini rimodellati con mille forme – ha ricordato Locatelli – Vanna diventava suo malgrado l’attrazione delle nostre iniziative; era conosciuta da tutti in città, la apprezzavano e le volevano bene; per un Cuore Un Mondo è stata l’ambasciatrice in tutti gli eventi e ha meritato l’affetto di tutti i volontari dell’associazione. Coraggiosa, perseverante, di parola anche nella sofferenza. Rispettosa del ruolo e dei doveri di un volontario: farsi trovare pronti alla chiamata quando ce n’è bisogno. Carissima Vanna, ti ricorderemo sempre con affetto e ti accompagneremo con il cuore nel tuo ultimo viaggio in città". Per tutti era ’la signora del gelato’, aveva sofferto tanto per la perdita dell’amato marito Cesare. Aveva 78 anni, lascia i figli Serena e Andrea. Oggi i funerali alle 15.30 alla chiesa della Madonna del monte, partenza dalla Don Gnocchi.

I.C.C.