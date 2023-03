Equi Terme, i progetti della scuola... in grotta

A scuola... nelle grotte. Le proposte per le scuole del polo didattico delle Grotte di Equi Terme sono state ben rappresentate nel nuovo catalogo di Turismo Educativo della Toscana. Alla Fiera Didacta a Firenze l’Ambito Turistico della Lunigiana ha contribuito al catalogo con ben sette proposte su 27. Le Grotte di Equi propongono esperienze educative a tema naturalistico, geologico, paleontologico e all’aperto. Il Centro è gestito dalla Cooperativa AlterEco e da Legambiente Lunigiana e opera con figure qualificate come biologi, naturalisti, geologi, guide ambientali escursionistiche e Guide del Parco Regionale delle Alpi Apuane, educatori iscritti al registro nazionale Legambiente. Lunigiana Sostenibile, lo ricordiamo, è un Centro di esperienza ambientale riconosciuto da Legambiente che opera da 25 anni in Lunigiana per la valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali e culturali, promuovendo iniziative di educazione ambientale, turismo sostenibile e progetti di sviluppo locale. In particolare il Cea Lunigiana Sostenibile gestisce nel Comune di Fivizzano il Polo didattico Geo-Archeo- Adventure Park delle Grotte di Equi Terme, a tema geologico, paleontologico e naturalistico. Ricco il programma di attività che propone per le scuole. Gli insegnanti interessati possono trovare sul sito contatti e info necessarie.