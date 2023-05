Equi Terme Due giorni nel borgo della geologia

Due giorni per immergersi nel “borgo della geologia“, Equi Terme, il 3 e 4 giugno tra escursioni, laboratori, seminari, animazione ed esperienze avventura. La giornata di sabato sarà dedicata a studiosi e appassionati, mentre la domenica è pensata per le famiglie e gli amanti dell’outdoor.

La “Festa della geologia“ è promossa da Legambiente, Cooperativa di Comunità AlterEco e Centro Commerciale Naturale di Equi Terme e gode del patrocinio del consiglio nazionale dei geologi. E’ realizzato con la collaborazione di: Ordine dei geologi della Toscana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Ambito turistico della Lunigiana, Comune e Pro Loco di Fivizzano. Per quanto riguarda il programma nel dettagliol, sia sabato che domenica per tutto il giorno alla Buca della geologia una mostra di pietre, minerali, fossili e curiosità geologiche a cura della geologa Fanny Milano. Poi Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte con visite a: Grotta carsica, Tecchia preistorica, Museo Digitale. Tante esperienze-avventura, come la speleoavventura, la zipline su torrente e l’arrampicata in falesia (su prenotazione: 3385814482 – [email protected]). Per ApuanGeoLab, visite al museo interattivo di geologia, alla mostra sul terremoto 1920, al Lapidarium Apuanum e agli elaborati delle scuole del Premio Angeli di San Giuliano. Bar e aperitivi a cura di Circolo La Posta, ristorazione ristorante La Posta e Locanda Elena. Sabato alle 11.30 alle Grotte di Equi l’esperienza al buio di “Dark Caves“: una vista di 75 minuti guidata con casco e luce frontale (su prenotazione – 3385814482 – [email protected]). Dalle 14 alle 18 il Geo corner con l’Ordine dei geologi della Toscana: si parla di

geotecnica e sismica dei terreni e ci sarà un’esposizione di fossili e minerali. Dalle 14.30 alle 19.30 al Circolo La Posta geo seminari presentati da Francesca Rossi: si parla di dissesto idrogeologico e di cave dismesse o in dismissione nell’Alta Toscana ma anche di storia della Terra e geologia delle Alpi Apuane, così come di magnetismo terrestre, caratteristiche della Terra e geologia della Luna e di Marte. Domenica alle 9.30 ritrovo alla Buca della Geologia per l’escursione “Con il Geologo sul Sentiero della Faglia“ insieme a Paolo Cortopassi (su prenotazione – 370 3796651). Alle 10.15 geo attività presentate da Francesca Rossi per parlare di ricerca e soccorso in ambiente montano e impervio, finalità del pubblico servizio del Soccorso Alpino. Alle 14 il geocorner con il consiglio nazionale dei geologi per parlare de “La professione del geologo: esempi pratici e prospettive future” con Valentina Casolini e Michele Baldini. Alle 14.30 al Circolo La Posta geoanimazione con esperimenti per grandi e piccini insieme ad Anna Gioncada e Ilaria Furfori. Focus sul terremoto, poi alle 17.30 a tu per tu con la Grotta buia, edizione per famiglia con bambini della visita alla Grotta di Equi di 50 minuti con casco e luce frontale (su prenotazione – 3385814482 – [email protected]). Poi alle 17.30 apre la mostra fotografica del terremoto Lunigiana-Garfagnana del 1920 a Fivizzano con Antonio Bartelletti, Direttore del Parco della Alpi Apuane.