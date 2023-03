Eolico off shore, manca il vento Progetti alternativi per il porto green

di Cristina Lorenzi La nostra costa non ha abbastanza vento per un impianto eolico che possa supportare il fabbisogno del territorio. Sta tramontando, per mancanza di vento, l’idea di realizzare cento pale eoliche a 13 miglia da Marina, che avrebbero risolto il fabbisogno energetico del territorio. Tuttavia l’Autorità portuale ha comunque inserito fra le sue priorità l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle energie alternative. Pertanto è dei giorni scorsi un incontro fra il presidente Mario Sommariva e i rappresentanti del colosso Falk che continuano a coinvolgere il nostro porto nel progetto. "Se Carrara e La Spezia potranno in qualche modo beneficiare del progetto eolico, noi ci siamo" è la decisa risposta del presidente Sommariva da tempo impegnato nella decarbonizzazione dei due scali. "Lo sviluppo energetico – ha spiegato il numero uno dell’Autorità portuale – è la nostra priorità. L’autorità di sistema sta investendo cento milioni sull’energia green. 62 milioni sono impegnati sui progetti portuali: 22 sul green porto gestiti dal ministero dell’Ambiente e 40 che ricadono direttamente sul bilancio della nostra Autorità. Inoltre ci sono 30 milioni per l’elettrificazione delle banchine destinate alle crociere che derivano dal fondo complementae del Pnrr i cui lavori sono già appaltati. Si tratta di un impegno...