Entra in una casa e non vuole uscire. Poi picchia i carabinieri: arrestato

Si introduce in un’abitazione e non vuole andarsene, il proprietario chiama i carabinieri. Una vicenda che nessuno vorrebbe vivere, nel cuore della propria intimità, con un estraneo che non vuole sapere di lasciare gli spazi più personali. A Villafranca in Lunigiana i carabinieri hanno arrestato per lesioni, minaccia e resistenza un 35enne marocchino che li ha aggrediti dopo essere intervenuti su richiesta del proprietario di una casa dove lo stesso straniero era entrato.

La chiamata ai soccorsi era partita da chi vive dentro l’abitazione. Il padrone di casa aveva segnalato al 112 che all’interno dell’abitazione c’era uno che non voleva andare via. La pattuglia dell’aliquota radiomobile di Pontremoli si è recata subito sul posto individuando immediatamente il 35enne in alterazione psico-fisica da ubriachezza.

Lo straniero, alla richiesta dei militari di esibire un documento di identità, iniziava ad inveire contro gli stessi; inizialmente li minacciava apertamente e poi li colpiva con calci e pugni, costringendo i militari a immobilizzarlo con una breve ma violenta colluttazione.

Due carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Pontremoli dove sono stati curati e dimessi per lesioni refertate con prognosi, rispettivamente, di 5 e 10 giorni. Il marocchino è stato arrestato per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo che avverrà a Massa, dove il giovane dovrà rispondere del suo comportamento e spiegare perché non voleva andarsene dall’abitazione, senza dimenticare il comportamento attuato contro i carabinieri che erano intervenuti.