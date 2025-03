Ente comunale ricerca istruttore tecnico geometra

Il Comune di Framura informa che è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di un istruttore tecnico geometra, part time di 18 ore e determinato per tre anni. Per partecipare al bando, oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, è necessario il diploma di geometra o laurea assorbente nei termini di legge. La selezione sarà effettuata sulla base di una prova orale a contenuto teorico/pratico nelle materie oggetto del programma, saranno valutate conoscenze di base informatiche e di lingua inglese. Fra i temi, legislazione su lavori pubblici e appalti, contabilità di lavori pubblici, prevenzione e sicurezza, urbanistica. La domanda va spedita tramite la piattaforma dedicata alle assunzioni nella pubblica amministrazione InPA entro il 20 marzo, dove è possibile anche prendere visione del testo integrale del bando di concorso con i requisiti specifici richiesti.