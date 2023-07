Ennesimo incidente a Carrara: "Un incrocio troppo pericoloso"

Dopo le continue segnalazioni arriva l’ennesimo incidente sul viale Galilei. Gli abitanti chiedono dossi o un’altra rotonda per moderare la velocità. "Da tempo segnaliamo la probabilità di una tragedia e ieri mattina due motociclisti ci sono andati vicini". Ci troviamo sul viale all’uscita dell’autostrada, nel tratto vicino a via Pontremoli. "La rotonda dell’autostrada – racconta un residente – nel lato opposto al cavalcavia, ha un’importante pendenza ed è necessario fare o un dosso affinché i mezzi riducano la velocità. Stessa dinamica sulle strisce pedonali davanti alle stazione di rifornimento. Abitiamo in via Pontremoli e per immetterci nel viale Galilei facciamo i salti mortali. C’è chi esce dal distributore, chi arriva dal viale e da via Arezzo di fronte, altri escono dalla pasticceria. Poi furgoni e macchine parcheggiate sui lati del viale o in via Pontremoli che impediscono la visuale. Mi ritrovo a combattere con cinque uscite per immettermi sulla strada principale. Gli addetti ai lavori potrebbero studiare un’ulteriore piccola rotonda tra via Pontremoli e via Arezzo; qualcosa deve essere fatto perché la cosa sta diventando insostenibile. Ho provato a segnalare la cosa al Comune ma senza avere risposta".