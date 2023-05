Enfiteusi perpetua e cause legali Palazzo civico si affida a Canali

Daniele Canali incaricato di supportare il Comune di Carrara nelle cause legate all’enfiteusi perpetua. Canali in qualità di ricercatore ed esperto di storia economico-giuridica del marmo tra il Sedicesimo e il Diciannovesimo secolo, dovrà dimostrare che l’enfiteusi perpetua, quella avanzata sugli agri marmiferi dalla Fantiscritti Spa, dalla Ft Cave Srl e dalla Figai Cave Spa, in realtà non è supportata da alcun documento storico. Le tre aziende, infatti, hanno citato il Comune in Tribunale a Massa per ottenere il riconoscimento di concessioni perenni per l’escavazione sugli agri marmiferi che hanno in concessione. La prima udienza è fissata per il prossimo 20 giugno. Una battaglia legale affidata all’avvocato fiorentino Dario Rigacci, che ha ritenuto opportuno affiancare alla sua difesa anche un supporto storico-giuridico basato su una serie di relazioni che ricostruiscano l’evoluzione storica delle porzioni di cava in questione, con particolare riferimento ai mappali indicati negli atti di causa.