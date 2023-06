Energie rinnovabili e aziende Quattro comunità pronte al via In campo la Fondazione ’Isi’

La realizzazione delle prime comunità energetiche, in particolare all’interno della zona industriale e nell’area di costa, potrà contare su un ulteriore apporto tecnico essenziale in questa fase di studio e programmazione. A elaborare il cuore e buona parte del corpo dello studio di fattibilità sarà infatti la Fondazione Isi della Camera di commercio. Un’istituzione che nasce nel 2016 ereditando conoscenze e competenze di Assefi, Azienda speciale della Camera di commercio di Pisa, e il cui scopo statutario è promuovere l’innovazione e la creazione e sviluppo delle imprese nella regione. In tal senso avrà un ruolo strategico in questo protocollo d’intesa che oltre al Consorzio zona industriale apuana, soggetto capofila, coinvolgerà Comuni di Massa e di Carrara, Provincia, e Autorità portuale, Camera di commercio che parteciperà operativamente appunto tramite la funzione della Fondazione Isi.

Il documento dell’accordo è al vaglio in questi giorni di tutte le istituzioni chiamate in causa che devono controfirmarlo per dare gambe, anche all’impegno economico previsto nella fase progettuale: 10mila euro equamente soddivisi fra Comuni, Provincia, Autorità portuale e Consorzio Zia, mentre in altri 10mila euro viene riconosciuto il contributo operativo della Camera di commercio tramite Fondazione Isi. L’obiettivo è quello di individuare strategie e fondamenti giuridici attraverso cui realizzare le prime 4 comunità energetiche nella zona di costa di Massa Carrara, coinvolgendo soggetti pubblici e privati utilizzando le 5 cabine primarie presenti nell’area di costa. Lo studio dovrà individuare perimetro, modalità costitutive, statuti e regolamenti di funzionamento, rendicontazione e gestione e altri aspetti tecnici.

La sfida rientra nelle linee della transizione ecologica e del Pnrr: le comunità energetiche favoriscono le forme di autoproduzione di energia, in questo caso soprattutto tramite pannelli fotovoltaici, e di autoconsumo. Le comunità energetiche sono un insieme di soggetti che si uniscono per la produzione, la condivisione e lo scambio di energia elettrica prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile, una ‘rete virtuale’ che utilizza le reti fisiche esistenti con impianti di potenza massima incentivabile fino a 1 megawatt.