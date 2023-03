"Energia pulita, riaprire subito la centrale idroelettrica di Arlia"

"Nelle società industrializzate è in atto ciò che può essere definito ’risveglio culturale’, una presa di coscienza del degrado ambientale provocato da livelli d’inquinamento tali da annientare ogni forma di vita. Un percorso che richiede tempo - dice Vittorio Marini, referente per Forza Italia a Fivizzano - nella ricerca di fonti energetiche appropriate nei confronti dell’ambiente. Una di queste è senza dubbio l’energia elettrica, ricavata dalla forza dell’acqua. L’Italia è ricca di centrali idroelettriche anche grazie alla morfologia del territorio, che ne favorisce l’utilizzo. Un chiaro esempio è la centrale idroelettrica di Arlia, a monte di Fivizzano: una struttura entrata in funzione nel 1913, indiscusso simbolo di progresso in quanto la comunità fivizzanese fu la prima ad avere la luce, pubblica e privata, sia in provincia di Massa che in quella di La Spezia". Il tutto inserito in un congeniale contesto paesaggistico, con un’illuminazione originale e coreografica durante il periodo notturno, che desta meraviglia a chiunque visiti la zona. "Peccato quanto descritto appaia come un quadro virtuale - spiega Marini - poichè la centrale da tempo non è in attività e si presenta cinta d’assedio da rovi. Per fortuna, recentemente, ha assunto valore come tappa turistica e pertanto, occasionalmente, è oggetto di cure boschive. Resta però ingiustificata la chiusura dell’impianto. Le apparecchiature risulterebbero perfettamente funzionanti e non manca di certo l’acqua per alimentare le turbine - chiude Marini - il problema consisterebbe semplicemente nel pulire le vasche. La nostra centrale, deve tornare quanto prima in funzione- termina l’esponente di Forza Italia per Fivizzano- ci ha garantito per lunghi anni luce ed energia pulita; questo autentico "gioiello" simbolo di progresso ,appartiene alla nostra storia, e la nostra comunità non vi rinuncerà mai".

Roberto Oligeri