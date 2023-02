Energia nucleare: esperti al Guglielmi per chiarire i dubbi

La produzione di energia elettrica da centrali nucleari è il tema al centro dell’evento di divulgazione scientifica in programma per sabato alle 18 nelle Stanze del Teatro Guglielmi. L’evento è organizzato da Azione Under30 Massa per offrire un’opportunità di approfondire in modo scientifico una tematica importante come la sfida energetica. I relatori sono Luca Romano, dottore in fisica teorica (Università di Torino) e Master in giornalismo scientifico (Università di Ferrara), e Fulvio Buzzi, dottore in ingegneria energetica, con borse di studio inerenti ai reattori nucleari di quarta generazione e un dottorato sul risparmio

energetico (Università di Pisa). L’ingresso è libero.