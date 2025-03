Emozioni sportive a Carrarafiere. Oltre 600 schermitori in pedana. Tra olimpionici e grandi nomi

di Daniele Rosi

Numeri importanti quelli previsti questo fine settimana ai padiglioni di Carrarafiere in occasione della seconda prova nazionale assoluti di spada. Saranno quasi 600 gli atleti provenienti da ogni parte d’Italia: 213 nella categoria spada femminile e 362 per la spada maschile, che per tutta la giornata di domani e domenica si sfideranno in pedana nel padiglione D di via Maestri del Marmo. Domani sarà dedicato alla spada femminile, mentre domenica per gli uomini. L’inizio delle gare, a ingresso libero, è previsto per le 9. Si tratta di una competizione di alto livello, vista anche la partecipazione di atleti olimpici e medagliati che prenderanno parte alle gare. Sarà ad esempio presente Rossella Fiamingo, plurimedagliata olimpica e oro alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024.

A presentare le gare, oltre all’assessore Lara Benfatto, anche un nutrito numero di addetti ai lavori: Domenico Cassina presidente regionale della Federazione scherma, il delegato Coni Vittorio Cucurnia, i maestri Davide Lazzaroni del Club scherma apuano, Marco Fialdini della scherma Malaspina Massa insieme al presidente Dante dell’Ertole. "E’ un grande onore ospitare a Carrarafiere una gara di questo livello, ringrazio la Federazione italiana scherma per aver scelto nuovamente Marina come sede per le competizioni – dice l’assessore allo Sport Lara Benfatto -. Le manifestazioni sportive rappresentano una grandissima opportunità per Carrarafiere e il fatto che anno dopo anno la richiesta da parte delle federazioni sia sempre alto, dimostra che le potenzialità per rendere questo luogo centrale per tutta la Toscana e l’Italia sono alte, starà quindi a noi fare in modo che si sviluppino sempre di più".

Per il padiglione si tratta di una importante conferma, considerato che negli ultimi anni hanno trovato spazio importanti campionati giovanili e assoluti, tra cui il campionato del Mediterraneo Under 23. "È chiaro da tempo che quei padiglioni siano adatti anche per l’uso sportivo - ha sottolineato Cucurnia - e sono strutture che fanno invidia all’Italia. Un padiglione di CarraraFiere va reso permanente per lo sport, come già da tempo se ne parla". "La spada italiana sarà protagonista a Carrara nel prossimo fine settimana – aggiunge Domenico Cassina - con circa 600 atleti da tutta Italia comprese le medaglie olimpiche che bene hanno fatto alle ultime Olimpiadi parigine. A nome della Fis la bontà di Carrara e della sua fiera come centro di assoluto rilievo".