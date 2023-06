Emozioni nel marmo Matteo Faben conquista La mostra in piazza Duomo

di Andrea Giromini

"Lavoro il marmo da piu’ di trent’anni e adesso il mio obiettivo è puntare al sentimento". Ecco come l’ artista Matteo Faben, scultore autodidatta veronese, si presenta e sorprende la critica artistica apuana con le sue sculture particolarmente toccanti e stimolanti. Emigrato a Carrara perché convinto che sia la città ideale per il fermento intorno alla scultura e quindi quanto mai adatta per la propria arte, ha riscosso grande successo conla sua mostra personale ’Nelle vene e nel naso’ che è incorso nello studio Michelangelo di Piazza del Duomo.

Nel cuore del centro storico le sue opere denotano esplicitamente il suo stile “ sfacciato” ed anticonformista e tutto il suo estro che talvolta può apparire un po’ scomodo, ma che lo rappresenta e che gli appartiene completamente. Uno stile figurativo-realistico, concettuale ed orientato alla cultura ed evoluzione umana con una vena di sfacciataggine sempre ben evidente e visibile ad occhio nudo. Nelle opere di Matteo spesso è presente, voluto dall’artista, il movimento di onde e di drappi perché come ci spiega lui stesso: "ho cercato di realizzare opere che infondano il sentimento di forza di volontà oltre i limiti umani e dove la mia scultura possa puntare su un’idea di senso più profondo nel quale lo spettatore deve essere stimolato ad usare la propria volontà per cambiare il mondo. Ci sono forme a drappo, morbide, che cadono, che scorrono, che esplodono, in relazione al fatto di tendere, di andare. Voglio fare sempre riferimento alle limitazioni fisiche umane". In città la mostra ha avuto un forte impatto: questo artista così sincero ma anche scomodo, che mette nel marmo tutto ciò che vive e sente in quel momento ed esprime attraverso di esso tutto ciò che prova interiormente e che lo rende così meravigliosamente contemporaneo.

La mostra rimarrà aperta fino a fine mese nella galleria del centro storico, in via Santa Maria dove l’affluenza è alta e il pubblico ha dimostrato grande interesse per quest’artista veronese che all’ombra dele Apuane ha trovato ilmotivo di creare e fare arte.