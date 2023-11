Emozioni e musica colta. Il jazz di Claudio Angeleri contamina la tradizione

CARRARA

E’ uscito ieri ’Concerto, feat. Gianluigi Trovesi’, il nuovo album di Claudio Angeleri. Il pianista e compositore di Bergamo, ormai cittadino di Carrara, omaggia i grandi lombardi della storia, della cultura e dell’arte con una serie di brani jazz che strizzano l’occhio a gospel, spunti etnici ed echi classici e che sono nati con la collaborazione di importanti musicisti quali Gianluigi Trovesi (clarinetto), Giulio Visibelli (sax soprano e flauto), Gabriele Comeglio (sax alto), Marco Esposito (basso elettrico), Matteo Milesi (batteria), Paola Milzani (voce), il giovane talento Nicholas Lecchi (sax tenore) e il coro The Golden Guys. Angeleri, nome di punta della scena jazzistica, ha registrato il disco dal vivo in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. Pubblicato dall’etichetta ’Dodicilune’, il disco è disponibile in formato fisico e sulle principali piattaforme e fa parte di un progetto multidisciplinare in cui la musica dialoga con altre forme espressive: nella versione live i quadri di Gianni Bergamelli si intrecciano con le composizioni dell’autore, mentre la voce recitante di Maurizio Franco e le animazioni di Adriano Merigo dialogano con le improvvisazioni dei diversi solisti. In “Concerto” Angeleri prende spunto da alcuni personaggi celebri del territorio lombardo (Caravaggio, Arturo Benedetti Michelangeli, Giacomo Costantino Beltrami, Niccolò Tartaglia, Giacomo Quarenghi, Torquato Tasso e le donne della Resistenza) che hanno segnato la cultura europea e mette in campo un caleidoscopio che attinge a spunti etnici, tradizione, musica classica. L’improvvisazione e l’interplay sono gli elementi che conferiscono godibilità al progetto. "È rischioso estrapolare la musica da uno spettacolo multidisciplinare – dichiara Claudio Angeleri – in cui si alternano suoni, parole e immagini. Eppure, la natura della musica, creatrice di emozioni, quindi soggettive e diverse tra loro, conferisce un’autonomia che invita l’ascoltatore ad assumere un ruolo attivo e personale anche nell’intimità dell’ascolto di un disco. Suggerisco quindi di dedicarsi ad un primo ascolto esclusivamente sonoro, senza guardare e leggere il booklet: solo pura suggestione uditiva. Gli ascolti e le letture successive offriranno così la possibilità di cambiare prospettiva e replicare più volte le emozioni". Claudio Angeleri offrirà nei prossimi giorni un assaggio del suo disco a Spazio Alber1ca.