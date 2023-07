Emozioni all’aria aperta Armati di canna e galleggiante Bambini a lezione di pesca

Canna tesa, occhi sul galleggiante, poi un grido: ha abboccato! I bambini del Summercamp promosso da Giocatletica filattierese, in collaborazione col Comune di Filattiera, hanno trascorso una giornata diversa dal solito, con lezioni di pesca al lago degli Asinelli di Scorcetoli. Erano emozionati, con il loro sacchetto in mano, in attesa di pescare qualche pesce per portarlo a casa. Così è stato: aiutati dagli animatori e dai volontari dell’Adps Mario Benelli, che gestiscono il lago, si sono cimentati con lenza e canna da pesca. Alcuni erano davvero piccoli, per loro era la prima volta, altri invece volevano imparare per poi andare a pesca nel fiume con il nonno. L’attività di pesca è solo una tra le tante proposte dal Summercamp.

"Quest’anno abbiamo circa venti bambini al giorno - racconta Paolo Bertoldi, presidente - il numero giusto, sono accompagnati da un istruttore ogni cinque bambini. Come al solito portiamo avanti il principio di sussidiarietà: coloro che sono usciti come frequentatori del campus, hanno iniziato un percorso di educatori nei confronti dei bimbi. Per proporre ogni giorno attività nuove e diverse abbiamo collaborazioni importanti con Sigeric per molte escursioni sul territorio, valore aggiunto del campus, visto che permettono di far conoscere le bellezze della Lunigiana. Spesso – ha proseguito – portiamo i bimbi in luoghi suggestivi che non hanno mai visto, pur vivendo in Lunigiana".

"Abbiamo in programma - aggiunge il suo vice, Giovanni Longinotti - un torneo di basket al Cantiere, per far divertire ragazzi e adulti e mostrare una disciplina sportiva meno conosciuta, ma che crea aggregazione. Finora i bimbi hanno affrontato laboratori nelle valli del Bagnone, escursioni in bici, laboratori di archeologia alla Pieve di Sorano, lavoriamo in collaborazione con il Delta del Caprio che gestisce il campo sportivo del Cantiere, dove siamo di base, e con la società pesca sportiva Benelli". "Strizzando l’occhio alla solidarietà – continua –: venerdì 28 luglio, dalle 17, organizzeremo una gara di pesca al lago degli Asinelli, per bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 15 anni, che coinvolgerà anche i ragazzi del Centro di socializzazione di Caprio, per rimarcare il valore dell’integrazione. Il ricavato della cena sarà devoluto per opere a favore del mondo della disabilità". Un modo concreto quindi, per far vivere ai bambini un momento di grande divertimento a contatto con la natura, che di questi tempi non guasta mai.

Monica Leoncini