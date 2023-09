"Emozionato, non sto nella pelle" Gabbani al debutto nella sua Carrara

di Cristina Lorenzi

L’ha voluto lui: contro ogni legge di profitto, contro ogni preventivo di guadagno. Francesco Gabbani ha deciso, "con animo puro e libero da ogni interesse" di festeggiare il suo compleanno con la sua città. Non sapeva che sarebbe stato così complicato. Per questo seppure rammaricato per le polemiche che lo hanno usato in attacchi contro l’amministrazione, ha chiaramente spiegato che "di fronte alla gioia di essere davanti ai miei concittadini, il resto lascia il tempo che trova". Così il cantante che ha appena terminato il tour in Italia di ’Ci vuole un fiore’ ha spiegato come sta vivendo queste ore che lo separano da ’Finalmente a casa’ quello che lui stesso vuole come "un grande evento. Che farà vedere la mia meravigliosa città a chi viene da fuori". E come ha spiegato il manager Andrea Vettori i biglietti sono stati venduti anche negli Usa e in Brasile, oltre che in tutte le parti di Europa, e in molta della Toscana. Gli alberghi hanno già registrato il sold out e ci sarà tutta Carrara alla festa che il cantante di ’Amen’ ha confezionato per "chi ancora non è riuscito a vedermi in giro per lo Stivale. I miei parenti, i miei compagni di scuola, i miei amici e concittadini a cui voglio far veder dove sono arrivato e cosa faccio quando giro il Paese".

"Un concerto che è costato 300mila euro– ha spiegato Vittori – dove soltanto il 7 per cento è coperto dal Comune". Ribadendo che Gabbani non percepirà un solo euro di cachet, Vittori ha ricordato i costi di un mega evento realizzato in una zona che non era norma e che adesso è in grado di ospitare 11mila persone e la diretta radiofonica con Rtl 102,5. Più di 200 persone fra fonici, macchinisti e addetti al palco, 15 tir, un village con area riservata al food and beverage, e 8mila biglietti venduti. "Un evento ad alto rischio dove non ci sarà alcun guadagno, dal momento che l’intero ricavato andrà per la piantumazione delle pinete del litorale".

Poi spazio alle emozioni: "Sono emozionato come alla vigilia di Natale – spiega il cantante seppure sia abituato a salire sui palcoscenici –. Per me quello di sabato sarà un autentico debutto. Il costo del biglietto – si è giustificato il musicista rispondendo agli attacchi di chi parlava a vanvera di lucro – è alto perché alla Imm sabato avverrà qualcosa di unico e di bello. Questo ho voluto per la mia città e questo voglio che vedano coloro che per la prima volta apprezzeranno la cornice di mare e monti unica al mondo. Sono mesi che sui social parlo della mia città. Tutto questo mi ripaga di polemiche inutili".

"Francesco ha voluto questo concerto con un atteggiamento puro di chi vuole fare un regalo alla sua terra – ha proseguito Vittori – Attrezzare la Imm per uno show musicale di questa portata non è stato semplice. Abbiamo faticato tanto, trovato ostacoli impensabili e tante difficoltà". E per questo non è poi così scontato che l’evento si ripeta il prossimo anno o addirittura diventi un ’Gabbani and friends’ alla stregua di quanto fece Pavarotti. "I friends ci sono già: sono i miei concittadini con i quali vorrò festeggiare, coinvolgerli, cantare insieme. Adesso pensiamo a sabato. Poi vedremo".

Così Francesco sarà già nel pomeriggio nei piazzali di Imm per un incontro con il fan club per poi salire sul palco alle 21,30. Il resto è top secret: niente su chi sarà con lui, forse qualche star che potrà intervenire. "L’appuntamento è ale ott manc un quart" ha detto usando il suo carrarino al termine della conferenza in cui Carrara è stata protagonista fino in fondo.