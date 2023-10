Emergenze e soluzioni per le scuole: "Ricorrere alla didattica a distanza"

Nuova allerta meteo, stavolta gialla, prevista fino alle 8 di stamani. Le scuole restano aperte dunque ma Claudio Ricciardi, capogruppo di maggioranza nel consiglio comunale di Fivizzano e in Provincia, analizza le emergenze e pone un quesito sulla gestione della didattica.

"Scelta giusta quella dei sindaci di chiudere le scuole in Lunigiana quando viene emessa l’allerta dalla Protezione Civile regionale – afferma – Ma credo sia giunto il momento di attivare la DAD (didattica a distanza) nell’interesse degli studenti. Non si può in ogni occasione chiudere gli istituti scolastici con i ragazzi che restano a casa saltando le lezioni. E questo sta accadendo con grande frequenza in questo ottobre. Pertanto ritengo incredibile come uno strumento come la DAD, in grado di garantire il normale prosieguo delle attività didattiche non possa essere utilizzato in queste circostanze".

"Eppure, secondo la normativa vigente – asserisce ancora Ricciardi – attivare la didattica a distanza in situazioni di chiusura delle scuole per allerta meteo, non è possibile. Nel secolo della digitalizzazione credo sia ridicolo doverlo solo far notare, nella speranza che i nostri sindaci si attivino per portare in maniera unanime, nei giusti consessi, questa proposta. Siamo solo all’inizio dell’inverno e già nel solo mese di ottobre le scuole sono rimaste chiuse tre volte in Lunigiana. pertanto continua la sensibilizzazione da parte mia su questo tema che ritengo vada preso in seria considerazione".

"Faccio presente l’esistenza della DDI (didattica digitale integrata), una modalità organizzativa che alterna momenti d’insegnamento in presenza a momenti online: permetterebbe un primo approccio tra insegnante e studente e permetterebbe allo studente di svolgere a casa i normali compiti impartiti dal docente offline. Colloquiando in merito, con genitori ed insegnanti – conclude Claudio Ricciardi – ho notato quanto questa tematica sia molto sentita;pertanto rinnovo il mia appello a tutti i Sindaci della Lunigiana affinchè s’attivino affinchè, durante le allerte meteo , vengano utilizzati questi strumenti didattici".

Roberto Oligeri