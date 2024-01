Emergenza ungulati e lupi: "Misure per contenerli"

Ungulati selvatici e grandi predatori sono uno dei temi del momento, specie nei territori montani come la Lunigiana finiti da tempo nell’occhio del ciclone. Il professor Giuseppe Costa, Democrazia Cristiana Toscana, dipartimento DC Il partito della Terra, offre una riflessione: "Una riduzione delle attività rurali e la gestione del territorio ha portato un sovra popolamento da parte di ungulati selvatici e grandi predatori carnivori – spiega Costa – responsabili dei danni al cotico erboso, ai coltivi, alle strutture forestali e agli animali di allevamento. La pastorizia è una risorsa naturale del territorio con caratteristiche agro-ecologiche tali da garantire la manutenzione di piccola idraulica utile per evitare smottamenti e frane. Oggi in queste aree si crea la sostenibilità per lo sviluppo economico e socio-culturale, contribuendo all’identità territoriale". E continua: "I pilastri della pastorizia sono il bestiame organizzato in greggi (ovini, caprini, bovini, equini) con quantitativi e qualitativi utili per l’allevatore (latte -carne- formaggio). Non è possibile continuare a vedere pecore mangiate, come a Mommio nel Comune di Fivizzano e in tutta la Toscana – sottolinea – non c’è un giorno che i lupi attaccano il bestiame. Tante aziende a rischio produzione per le continue perdite di pecore e capre. Il lupo in Europa è specie protetta però in altre nazioni vengono applicate deroghe per il contenimento della specie. Inoltre il lupo si è avvicinato troppo alla casa dell’uomo e tanti animali di affezione vengono sbranati e divorati. Chiediamo al governo italiano di prendere provvedimenti".