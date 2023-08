Emergenza sbarchi Arriva la Open Arms ne scenderanno 195 È il sesto attracco

di Alessandra Poggi

Tutto pronto per lo sbarco dei 196 migranti a bordo della nave Ong ‘Open Arms’, che stamani approderà alle 8 sulla banchina Fiorillo. Un carico di vite recuperato nelle coste del Mediterraneo centrale in tre diverse operazioni di soccorso nel mare, e che ha permesso di salvare 196 esseri umani, tra cui donne e bambini. In soli due mesi e mezzo in Italia sono sbarcati 60mila migranti. Con quello di oggi salgono a sei gli sbarchi nel porto di Marina di Carrara, ancora una volta giudicato dal governo come ‘porto sicuro’. Una volta sulla banchina Fiorillo i migranti saranno trasportati nei padiglioni di Imm per le operazioni di identificazione, per le visite mediche e per il successivo smistamento nei centri di accoglienza. Il tutto seguendo un protocollo ormai collaudato che la macchina dei soccorsi della prefettura (che coordina le operazioni di accoglienza) ha messo a punto fin dal primo sbarco. Dopo essere stati rifocillati uomini, donne e bambini saranno poi trasportati nei vari centri di accoglienza. Come sempre sarà fondamentale il lavoro dei mediatori culturali, che parlando nella lingua dei migranti cercheranno di capire tutte quelle situazioni ‘difficili’ da percepire, come per esempio stupri e violenze, come è già successo con molte donne negli sbarchi precedenti. Non a caso i padiglioni del complesso fieristico in occasione degli sbarchi vengono dotati di un ambulatorio ginecologico e di un ecografo. Ma sono presenti anche altre figure mediche per garantire, in caso di necessità, uno screening efficace, le cure del caso e una terapia adeguata. Anche se in realtà già a bordo i migranti ricevono assistenza sanitaria: medici, mediatori, psicologi e sanitari assieme ai medici dell’Ufficio della sanità marittima e aerea di frontiera svolgono un primo rapido screening sanitario per individuare eventuali priorità di sbarco, eseguono i tamponi Covid ai sintomatici e poi consegnano ai migranti un kit di abiti per cambiarsi completamente. "Carrara c’è, c’è sempre stata e ci sarà sempre anche in futuro per prestare accoglienza a chi fugge da guerre e fame –ha detto la sindaca Serena Arrighi –. Tutti i migranti a bordo della Open Arms una volta a terra saranno accompagnati a Imm Carrarafiere dove riceveranno cure e assistenza secondo un protocollo che in questi mesi, sotto la guida della Prefettura, abbiamo sempre più affinato". "I nostri volontari – ha spiegato Costantino Danese, vice presidente della Croce Rossa Italiana Toscana – anche in questa occasione garantiranno un grande lavoro di squadra. Siamo all’undicesimo sbarco sulle coste della Toscana, ad oggi sono arrivati più di 1200 migranti, e ogni volta la Croce Rossa è presente con di oltre 35 volontari".