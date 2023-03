Emergenza medici, la buona notizia Due professionisti e una nuova sede "Non ci sono malati di serie A e B"

Unione dei medici di Licciana Nardi: i cittadini avranno a disposizione sei medici su tutto il territorio. Il sindaco Renzo Martelloni e la sua amministrazione hanno come priorità scuola e salute: la prima rappresenta il futuro della comunità e la seconda un diritto fondamentale e soprattutto un impegno concreto verso quella parte di popolazione più anziana e in difficoltà. Per questo il territorio comunale non presenta problemi connessi alla disponibilità di medici condotti. Grazie al lavoro del sindaco con la Società della Salute della Lunigiana sono arrivati due nuovi medici di famiglia, dopo il pensionamento del medico Gasparotti che copriranno, insieme ai professionisti in attività da tempo, tutto il territorio, dedicandosi non solo ai pazienti facenti parte della propria area di assegnazione, ma anche a quelli appartenenti al resto del comune. Sia la zona alta del territorio che quella bassa saranno dotate del servizio, anche tramite la disponibilità data da parte del Comune di alcuni uffici ambulatoriali dedicati e situati in piazza Anacarsi Nardi, fondamentali per la riuscita della nuova Unione dei medici.

Si tratta dell’ex sede Usca, che ha ricoperto un ruolo importantissimo durante il periodo di pandemia in quanto punto centrale dal quale i medici destinati alla cura dei pazienti colpiti da Covid-19 partivano per raggiungere tutta la Lunigiana. I locali torneranno presto a disposizione per il Centro Prelievi oltre, per l’appunto, a ospitare i nuovi medici. Il comune, per accelerare l’insediamento dei professionisti e la riapertura del centro prelievi, si farà carico dei lavori di risistemazione degli uffici che spetterebbero ad Asl. "Sono molto contento - commenta il sindaco Martelloni - di poter rassicurare i miei cittadini su un servizio fondamentale. La salute è uno dei temi per noi più cari. L’ennesimo esempio del fatto che per noi non esistono cittadini di serie a e di serie b, è proprio che possiamo vantare un’Unione di medici che garantirà il servizio su tutto il territorio, per tutta la comunità, nessuno escluso, lasciando da parte le strumentalizzazioni fatte fino ad ora e che, sulla salute dei cittadini, non andrebbero mai fatte. Siamo inoltre contenti di poter fornire i nostri uffici come sede, così come abbiamo già fatto in periodo di pandemia, perché questo comune non si è mai sottratto ai bisogni e alle emergenze del territorio".