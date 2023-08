Emergenza medici di famiglia Mancano 30 dottori in provincia

di Patrik Pucciarelli

Mancano i medici di famiglia, a dirlo è un report della Regione Toscana che riporta i posti vacanti per i professionisti dell’assistenza primaria. Il problema riguarda tutta la provincia, lasciando famiglie sprovviste del servizio sancito dalla legge. Sul sito dell’azienda sanitaria locale si trovano bandi denominati ‘urgenti’ ma il timore è che questi vadano deserti. "Il carico di lavoro del medico di medicina generale è aumentato tantissimo - a parlare è il Presidente dell’ordine dei medici di Massa Carrara, Carlo Manfredi -, anche perché è stato elevato il massimo di persone assistibili per ogni medico, da 1500 pazienti a 1800. Il numero è diventato troppo pesante da gestire, poi c’è un peggioramento delle condizioni di lavoro, gli obblighi di tipo sanitario amministrativo che gravano sulle prestazioni. Tutta la burocrazia sottrae energie al rapporto medico paziente".

Ci sono meno medici di famiglia e ciascuno ha un carico maggiore di lavoro. Dall’altra parte un documento della direzione sanità della Regione con 29 posti vacanti così suddivisi: 8 a Carrara, 12 a Massa e Montignoso, 6 nelle bassa Lunigiana che comprende: Aulla, Casola, Comano, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana e Tresana e 3 nell’alta Lunigiana con Bagnone, Filattiera Mulazzo, Pontremoli, Villafranza e Zeri. Il timore che questi posti non vengano coperti è reale. "In gran parte questo è dovuto agli effetti della gobba pensionistica che era nota da almeno 40 anni - continua Manfredi -. Non c’è un ricambio di professionisti, i giovani che sono in formazione scelgono indirizzi più favorevoli. A questo punto è necessario evidenziare una mancata idea di futuro e di programmazione, non si sono messi in atto i correttivi per evitare una discrepanza e pareggiare il conto del personale.

Il pericolo principale che dobbiamo affrontare è se c’è qualcuno che non riesce a fare la scelta del medico. Non poter fare questo significa aver negato un diritto sancito dalla legge di forma del sistema sanitario nazionale. La norma riporta che il medico di famiglia è la via attraverso la quale si ottengono, in forma gratuita, le prescrizioni dei farmaci, le terapie, le richieste di consulenze specialistiche, diagnosi e ricoveri". Quindi queste persone non hanno altra strada che rivolgersi al pronto soccorso, andando a gravare sul lavoro della medicina d’urgenza. "Se non c’è nessuno che li assiste devono andare in ospedale - conclude -. E questo è il risultato della mancanza di una rete nel territorio per offrire risposte a coloro che hanno bisogno di prestazioni sanitarie ma che non sarebbero da pronto soccorso.

Purtroppo in carenza di un buon sistema territoriale si rivolgono a chi può dare risposte in tempi rapidi. I pazienti hanno bisogno del ruolo di coordinamento, di valutazione e di indirizzo. Qualcuno che possa definire i vantaggi di una terapia e selezionare quella più adatta a Bisogna mettere in campo delle contromisure con strutture che possano coordinare un lavoro idoneo".