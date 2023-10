"Emergenza lupi: la Regione intervenga"

Animali azzannati e fatti a pezzi. Brandelli di carcasse che ormai si trovano anche vicino a case e centri abitati. Lupi o ibridi poco importa: la situazione è di pericolo e a lanciare l’allarme adesso è anche la Libera Caccia di Massa Carrara che chiede l’intervento della Regione Toscana. Le foto degli animali massacrati, mangiati e ridotti a brandelli sono davvero terribili. Alcuni ritrovati pure ai bordi delle strade. Vittime preferite sono le pecore ma non mancano attacchi e uccisioni di caprioli e persino cani. "E’ emergenza lupi in Lunigiana – sottolinea l’associazione presieduta da Emanuela Lello -. È notizia degli ultimi giorni di un attacco da parte dei lupi ad un piccolo gregge di un pastore con una carneficina senza precedenti. I lupi sono penetrati all’interno della recinzione durante la notte con le conseguenze che tutti possiamo immaginare. E non solo: ritrovamenti di resti di animali (un capriolo e un cane ) rispettivamente nelle zone di Lusuolo e Vendaso". Un coro di protesta si alza dalle fila della Libera Caccia di Massa Carrara: "E spero - sostiene la presidente Lello - che non sia l’unico appello. È evidente che il numero delle presenze di lupi sia ormai fuori controllo. Ma il mio timore non è limitato solo ai danni agli agricoltori, bensì alla considerazione che il loro spostamento denota la veloce diffusione di esemplari. Il sovrappopolamento all’interno della loro specie, potrebbe avere conseguenze disastrose se si accendesse anche un piccolo focolaio di rabbia. Quando per la pandemia venne sospesa la caccia si videro subito le conseguenze del sovrappopolamento dei cinghiali con la peste suina. Era uno dei miei pensieri e così accadde. Rilancio l’allarme per i lupi e invoco fortemente l’intervento della regione a tutela degli agricoltori, della sicurezza e della salute dei cittadini tutti".