Emergenza lupi da Antona fino a Zeri "Boom di attacchi, denunciare non basta"

Da Antona a Zeri, dalle Alpi Apuane all’Appennino, l’emergenza predatori monta tra le montagne della provincia di Massa Carrara. In appena due mesi le predazioni denunciate dagli agricoltori agli uffici di Coldiretti sono state già 13 con la conseguente perdita di 18 capi esclusi i numerosi smarrimenti mentre nel 2022, considerando dodici mesi, erano state 14 con 20 capi uccisi. A denunciare una situazione diventata insostenibile per la pastorizia locale è Coldiretti Massa Carrara che torna a chiedere di definire un Piano nazionale che guardi a quello che hanno fatto altri Paesi Ue come Francia e Svizzera per la difesa dal lupo degli agricoltori e degli animali allevati. "Le aggressioni alle greggi sono ormai all’ordine del giorno tanto che molti decidono di non denunciare nemmeno più, così come gli avvistamenti di lupi e ibridi che sono arrivati ormai fino alle porte delle abitazioni civili. Non ci troviamo di fronte a singoli episodi isolati ma ad una mattanza. – spiega Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara - Le contromisure non sempre sono sufficienti anche a causa del numero di esemplari che popolano i nostri boschi e le nostre montagne. Le testimonianze anche nelle ultime settimane sono state molte da parte dei pastori che si sono trovati faccia a faccia con il lupo, che hanno visto morire lentamente i cani da guardiania ed azzannare i greggi in pieno giorno. Denunciare non può essere la risposta. La stalla non è una saracinesca di un negozio: quando si abbassa non riapre più".