"Emergenza democrazia a palazzo". Segnale d’allarme dell’opposizione

"Segnali chiari e inequivocabili di mancanza di trasparenza". Questo il duro attacco dei consiglieri di opposizione Simone Caffaz, Andrea Tosi e Massimiliano Manuel, a cui si aggiungere la ex consigliera del Pd Maria Mattei, in merito alle commissioni consiliari del Comune, in particolare la commissione Cultura, di cui Mattei fino a pochi giorni fa deteneva la presidenza. Ieri in Comune, proprio durante lo svolgimento della commissione Cultura con la nuova presidente Brunella Vatteroni e tre assessori: Lara Benfatto, Mario Lattanzi e Gea Dazzi, avveniva in contemporanea una sorta di ‘ammutinamento’ politico dell’opposizione che, in maniera simbolica, ha deciso di non presenziare alla commissione Cultura per lanciare un segnale forte riguardo una situazione ritenuta da loro preoccupante. "Da questo momento diserteremo la commissione Cultura – ha spiegato Caffaz – perché riteniamo che vi sia un’emergenza democratica. Sono state fatte più nomine nel settore cultura, alcune note già prima e di cui non discutiamo le competenze, ma il metodo, che non sono mai state portate in commissione. I consulenti esterni si nominano solo se nel Comune mancano professionalità adeguate e non credo ad esempio che non esista nella macchina comunale una persona che possa assistere la dirigente nel suo mandato".

Il consigliere Caffaz, nel lanciare un appello ai colleghi della maggioranza affermando che non possono non essersi resi conto di questa situazione, ha inoltre ricordato altri temi, come la gestione del deposito statue di Pontecimato, la scelta di riduzione di orari delle biblioteche senza averne avuto notizia e la nomina del nuovo direttore della White Carrara "senza che se ne sapesse nulla". "L’amministrazione sta relegando le commissioni e il consiglio a organi di prese d’atto decise dalla giunta – ha aggiunto Tosi – e il ruolo dei consiglieri viene depauperato da questo modus operandi". Un concetto, quello di trasparenza, rimarcato anche dalla ex presidente della commissione cultura Maria Mattei. "Le commissioni hanno indirizzo politico e di verifica dell’operato della giunta – afferma Mattei – e lo dice la legge. Ma c’è un’interruzione del circuito democratico quando gli atti arrivano impacchettati col fiocco o non arrivano. Apprendiamo spesso cose dai giornali o cercando in determine e delibere. Quando serve reperire informazioni rapide dobbiamo fare accesso agli atti, con almeno 30 giorni di attesa, ma dobbiamo poter accedervi in pochi giorni, perché a volte sono questioni urgenti".