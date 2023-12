Emergenza continua. Spaventano i fiumi . Raffiche di vento fino a 130 chilometri

Un’ondata di maltempo con numeri importanti anche per le raffiche di vento che si sono battute su tutto il territorio, dalla costa all’entroterra, con picchi puntuali anche molto elevati come evidenziato dalle centraline di Meteo Apuane. Sul Monte Giogo è stata registrata la raffica più forte: 127,1 chilometri orari mentre la zona più ventosa, per costanza, è quella di Marina di Massa con velocità del vento di 41,8 chilometri orari. Ma raffiche di vento sostenute hanno riguardato anche altre zone: 85,3 chilometri orari a Ronchi, 95 a Colonnata, 107,8 a Campo Cecina, Zum Zeri 104. Anche la pioggia è stata copiosa: la centralina più piovosa è quella di Arni, per quantità di acqua caduta, ossia 85 millimetri. Per quanto riguarda i picchi, invece, Campo Cecina 121 millimetri all’ora, Colonnata 125, Arni addirittura 384 millimetri orari, Equi Terme 96,8. Piogge che ancora una volta hanno dilavato i versanti interessati dalle attività estrattive trascinando a valle terre e polvere di marmo con le centraline di Arpat che ancora hanno fatto registrare dei picchi di inquinamento: Cartaro grande oltre 300 unità di torbidità, alla Pesa di Miseglia valori superiori a 400 e picchi fino a 150 anche a Canevara. Al momento non risulta invece raggiungibile la centralina a Forno.

A preoccupare ieri sono stati anche i fiumi. "Il Magra a Villafranca in Lunigiana ha superato il primo livello di guardia e si trova a circa 2,5 metri". Lo ha scritto sul suo profilo Telegram il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Il maltempo ha scosso profondamente anche Montignoso, con l’amministrazione comunale che ha dovuto fare i conti con la strada provinciale 1, già interessata da una frana nell’ultimo maltempo. La strada a Sant’Eustachio è stata temporaneamente chiusa e si attendono gli operai già da domani mattina.