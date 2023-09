Emergency torna in Lunigiana, due appuntamenti per diffondere cultura di pace

Emergency torna a parlare delle proprie attività in Lunigiana. Due gli appuntamenti con il gruppo che si occupa di diffondere una cultura di pace e raccogliere fondi a favore delle persone in difficoltà. Sabato, a partire dalle 19, i volontari del gruppo saranno alla Sagra del fungo di Monti di Licciana, dove si svolgerà anche il concerto di Bugelli, menestrello della Lunigiana. "Vi aspettiamo – scrivono i volontari di Emergency Lunigiana – per farvi salire a bordo della nostra nave, la Life Support, e vivere il nostro lavoro in prima persona". Il secondo appuntamento è fissato per domenica, a partire dalle 15,30, e sarà al Centro Icaro di Costamala per ‘Favole a merenda’. "Per chi non fosse riuscito a passarci a trovare a Monti ecco un’altra occasione per vivere l’esperienza a bordo della nave – spiegano –. Per i più piccoli invece avremo il nostro gioco dei diritti e ci saranno tante cose interessanti grazie alla partecipazione di altre associazioni. Grazie agli organizzatori, alle associazioni e a tutti coloro che vorranno passare a trovarci. Vi aspettiamo".