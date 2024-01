"Emendamento della Lega?. Un ’bavaglio’"

E’ pronto per essere approvato dalla maggioranza un emendamento’ al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale che tutta l’opposizione definisce ‘bavaglio’. E’ un attacco firmato da tutti i consiglieri di Pd, Massa è un’altra cosa e Polo Progressista e di sinistra. Secondo la minoranza il tentativo è quello di mettere a tacere ogni "iniziativa di discussione eliminando alla radice la possibilità per le opposizioni di segnalare motivi di dissenso attraverso l’uso democratico delle mozioni da presentare in consiglio". L’emendamento, presentato dal Capogruppo della Lega in Commissione Affari istituzionale e approvato dalla maggioranza, di fatto va a modificare i tempi di presentazione e di calendarizzazione delle mozioni: oggi basta presentare una mozione almeno 10 giorni prima per vederla iscritta all’ordine del giorno, sottoponendola all’approvazione del consiglio. Accusa l’opposizione: "Viene eliminato l’obbligo per il presidente del consiglio di porre la mozione in discussione nel primo consiglio utile con la possibilità, quindi, che una ‘scomoda mozione’ sia calendarizzata con tempistiche di maggior comodo per coloro che avrebbero interesse ad evitarne la discussione ed eventualmente il confronto – scrivono -, senza però prevedere un metodo alternativo che imponga delle tempistiche certe con l’eventualità che essa sia anche ‘dimenticata’". La minoranza, in Commissione, aveva provato a mettere in discussione qualche alternativa ma non c’è stato modo di discutere: la maggioranza ha tirato dritto. "Atteggiamento che verrà ripetuto anche in sede di approvazione nel Consiglio Comunale. Un gravissimo attacco alle prerogative delle minoranze oltre che un’evidente compressione della democrazia. L’approvazione porrà un evidente bavaglio a chi tenta di parlare di problemi".