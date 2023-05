Emanuele Arcolini, cerimonia del Vespa club

Un raduno per ricordare il giovane Emanuele Arcolini. Questa mattina alle 10, al Santuario della Madonna delle Grazie a Carrara, saranno celebrati i funerali del 23enne carrarese tragicamente scomparso l’8 maggio, a seguito di un brutto incidente in sella alla sua motocicletta nella zona di Marinella di Sarzana mentre tornava a casa dal lavoro. Arcolini non era solo un cuoco, ma anche e soprattutto un amante delle due ruote. Una passione per i motori che il giovane aveva sviluppato nel corso del tempo, da fiero possessore della sua moto Ducati, con cui purtroppo l’8 maggio ha percorso l’ultimo tratto della sua breve vita. Per l’occasione, il Vespa Club di Carrara parteciperà alla funzione in forma ufficiale, così come comunicato dallo stesso club dalle pagine social. I membri del Vespa Club arriveranno al funerale con la tenuta da raduno, invitando anche altri appassionati ad unirsi al cordoglio.