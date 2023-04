Elio Poli confermato alla guida per 3 anni

La Musica Cittadina ha confermato alla presidenza Elio Poli per il prossimo triennio. Al termine delle operazioni di scrutinio che si sono tenute nei giorni scorsi, sono risultati eletti nel consiglio direttivo Marco Bertolini (33 voti), Roberto Mori (30), Enrico Moscatelli (29), Elio Poli (27), Laura Fugacci (24), Luca Bertocchi (23), Mirco de Mattei (23), Ludovico Preti ( 22). Il nuovo organismo si è riunito lunedì 3 aprile per il conferimento delle cariche sociali per il nuovo mandato. Alla vicepresidenza c’è Luca Bertocchi,, segretario Enrcio Moscatelli,, tesoriere Roberto Mori,, provveditore Marco Bertolini. Invitati permanenti del consiglio anche il presidente onorario Mauro Fugacci e il maestro direttore Riccardo Madoni.