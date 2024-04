Elezioni, Pd pronto a dare battaglia: "A destra? Quante contraddizioni"

I Dem alzano la voce a Fosdinovo. Si avvicinano le elezioni dell’8 e 9 giugno e i fronti iniziano a delinearsi. La destra, prima assente, ora sembra aver trovato la sua candidata in Rosa Sardella. La sindaca uscente Camilla Bianchi non scioglie ancora le riserve su un’eventuale lista civica, intanto che il Partito Democratico affila le lame.

"Le dichiarazioni della sindaca Camilla Bianchi mi lasciano molto perplesso – spiega il segretario del Pd di Fosdinovo e candidato alle amministrative, Antonio Moriconi – Se ci sono personalismi all’interno del partito, ma anche del Comune, quelli li ha portati proprio lei, con l’autoreferenzialità che sembra aumentare di giorno in giorno". Bianchi, che ha preferito non partecipare alle primarie del partito e decretare così l’unico candidato del Pd, giustificandosi che al tempo non c’era ancora la segreteria provinciale. "La sua mancata partecipazione alle primarie ha la sola giustificazione nella consapevolezza di non avere sufficiente consenso né all’interno del partito, né tra i cittadini. Il resto sono goffi tentativi di nascondere questa verità". Ma se in casa Pd ci sono stati screzi, dal lato opposto pare delinearsi una ben precisa missione politica: entrare a piedi uniti per contrastare un centrosinistra che, diviso, sembra una facile preda. Il fortino rosso sarebbe la conquista più grande. "È bene concentrarsi sul vero avversario delle prossime elezioni – prosegue Moriconi – Una lista appoggiata dal centrodestra con diversi candidati, tra cui la capolista, provenienti da ambienti progressisti o addirittura da una sinistra anche radicale". Sembravano solo rumors iniziali, ma si sono poi concretizzati per voce di alcuni esponenti di centrodestra che non hanno esitato a fare il nome di Rosa Sardella in fatto di appoggio politico. "Le contraddizioni non potranno che emergere, già nella fase di redazione del programma e poi, assai più negativamente, nell’eventuale governo del Comune – sottolinea il democratico – Non capisco come non se ne rendano conto prima di tutto loro stessi, sia i partiti di centrodestra che li sosterranno, sia i candidati con ben altre idee politiche. Per quel che mi riguarda, stiamo lavorando a un programma completo e ambizioso e inizieremo una serie di incontri di ascolto, per testimoniare una netta discontinuità nel metodo rispetto a quello a cui la sindaca Camilla Bianchi ci ha abituato".

Puntano il dito sulla prima cittadina anche le donne del Pd di Fosdinovo. "La sindaca accusa il partito di discriminazione sessuale – spiegano – Per mesi abbiamo preferito sorvolare su queste infondate accuse, per non trascinare l’importante momento di scelta del futuro candidato sindaco in una polemica sterile e pretestuosa. Dieci anni fa abbiamo deciso di sostenerla nella sua candidatura proprio perché donna, come espressione di un orgoglio di genere ancora poco rappresentato nelle amministrazioni comunali, dove le donne sindaco sono una minoranza". Concludono le donne democratiche: "Rimandiamo questa falsa accusa alla mittente, lo facciamo noi donne perché purtroppo nella nostra vita abbiamo tutte subito discriminazioni di genere e per questo le sappiamo riconoscere bene e combattere in maniera solidale quando se ne ravvisano le ragioni".