Elezioni Comunali Lunigiana: Otto Municipi Chiamati alle Urne

Sarà un autunno caldo sotto il profilo politico per la Lunigiana. Al ritorno dalle vacanze, infatti, gli schieramenti politici dovranno iniziare a lavorare sul fronte delle elezioni comunali, in previsione della convocazione alle urne prevista per la prossima primavera. E’ vero, la maggior parte dei Comuni più importanti e popolosi per ora resta fuori dall’agone, ma si andrà al voto per 8 sindaci su 14 Comuni ed è uno scacchiere ampio di cui bisogna tenere conto per quelle che potranno essere le future elezioni provinciali dirette, forse proprio nel 2024 o al massimo ormai nel 2025, e per le prossime regionali. Casola, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana e Tresana: sono questi i comuni che andranno al voto per scegliere il prossimo sindaco. Anche se tutto tace, almeno ufficialmente, i movimenti politici ci sono già fra chi chiede una conferma e chi invece vorrebbe conquistare il ‘fortino’ avverso. Il centrodestra, forte anche della trazione nazionale di Fratelli d’Italia e di tutta la coalizione di Governo, potrebbe cercare il colpo grosso e mettere sotto scacco la provincia ‘rossa’ cercando poi di andare a conquistare il presidente provinciale, proprio con un candidato lunigianese. Pensiamo alla famiglia Ferri. Non c’è da perdere tempo ed è per questo che il Movimento Aurora chiede l’apertura dei tavoli politici: "In primavera, la Lunigiana vedrà il più sostanzioso tornante amministrativo. Evitiamo di arrivare sempre all’ultimo minuto e in molti casi impreparati – affermano Gianluca Pedretti e Floriano Barbieri –. Abbiamo tempo sufficiente per organizzarci ed arrivare preparati al grande evento. Chiediamo a tutte le forze politiche di centrodestra di incontrarci e aprire tavoli di programmazione e obiettivi comuni. E’ e indispensabile non perdere le occasioni. Siamo sicuri che uniti si possa fare molto: separati regaliamo vittorie alla sinistra".