Eleonora Biancolini ci prova E’ l’unica candidata donna

Nella galassia variegata del centrosinistra emerge un altro (possibile) candidato, anzi una candidata. E’ la prima, e finora unica, donna che ha deciso di mettersi in gioco. Si tratta di Eleonora Biancolini, 48 anni, funzionaria dell’Asl nell’ambito socio-sanitario, laureata in sociologia, sposata con una figlia. Eleonora non è nuova alla politica, è stata consigliera comunale del Pd nella passata legislatura. Una candidatura possibile in quanto ha dato la sua disponibilità al Pd e alle forze del centrosinistra. "Sì, sono a disposizione – dice – nel caso che il Pd e il centrosinistra vogliano andare su una candidatura ’innovativa’, anche se questo termine non mi piace, su una politica di ascolto, di confronto e di condivisione al servizio dei cittadini. Bisogna tornare a occuparsi dei problemi reali della gente, quelli che tocchiamocon mano tutti i giorni, quelli che anch’io incontro e vedo facendo un lavoro in ambito sociale e sanitario".

Eleonora Biancolini ci crede, crede nella politica e nella funzione dei partiti come strumenti di rappresentanza dei cittadini. "E’ la base della vita democratica", afferma. Ma come si presenterà oggi al tavolo del centrosinistra che deve indicare il nome del candidato unitario o, nell’impossibilità di farlo, indire le primarie di coalizione? "Ascolterò le proposte, confermerò la mia disponibilità alla candidatura, valuterò se esiste una convergenza su un nome (ero favorevole a Carioli) e un progetto. Ripeto, la politica è confronto e condivisione. Fin qui ho sentito diversi nomi ma ho anche visto spaccature e una gande fatica a trovare un equilbrio fra le diverse correnti del partito, come se le sconfitte degli ultimi anni non avessero insegnato niente. Stiamo privando la città di un confronto necessario, non stiamo ascoltando quanto accade fuori dalla sede dei partiti. Ero favorevole alle primarie per individuare il candidato giusto e come momento di ascolto e di confronto. Il tempo ora è risicato ma potrebbe essere sempre la strada giusta".

Centrosinistra in stallo, tra ritardi nelle scelte e diverse autocandidature dal mondo civico. Spaccatura che riguarda anche il centrodestra e la giunta, sull’orlo di una sfiducia in consiglio comunale. Cosa succede? "Fino a ottobre – dice Biancolini – ero pessimista sull’esito di querte elezioni. Avvertivo consenso verso il centrodestra e anche nei confronti dell’amministrazione. Poi è cambiato tutto, il centrodestra si è diviso anche in malo modo e il centrosinistra potrebbe, anzi dovrebbe approfittarne. Invece non sembra così fino a questo momento, con ancora scontri fra le diverse anime del Pd. Sulla mozione di sfiducia preferei non addentrarmi. Faccio notare però che mancano solo tre mesi al voto e che un commissario prefettizio in genere arriva per casi di mafia o di corruzione. Forse la città non meritava questo epilogo. Ma aspettiamo il 1 marzo per capire come andrà in consiglio".

Dovesse passare la sua candidatura, quale sarebbe la linea? "Credo che la città meriti un sindaco in grado di interpretarne le grandi sfide legate al mondo del lavoro, che manca, alle diseguaglianze, ai gravi problemi sociali e ambientali, legati soprattutto all’inquinamento dell’area industriale, e che sappia valorizzare il suo grande patrimonio umano e culturale, nonchè le sue risorse ambientali come il mare e la montagna".

Luca Cecconi