Educazione civica per 400 bimbi delle elementari "Quanta fretta ma dove corri?" torna per sensibilizzare 400 bambini delle scuole elementari massesi su come vivere la città nel rispetto delle regole. Gadget e Gioco dell'oca con Telefono Azzurro, patrocinato dal Comune. Saluti delle autorità alle 9.15 e 11. Martedì 10 l'ultimo gruppo.